O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, segue em alta no mercado europeu. Depois do interesse do West Ham, agora é o Milan quem aparece como novo candidato a tentar a contratação do jovem artilheiro alviverde.
De acordo com o site italiano FootItalia, o clube de Milão está disposto a competir diretamente com os ingleses para assegurar o reforço do atacante de 20 anos, um dos grandes destaques do futebol brasileiro em 2025.
Allegri quer um centroavante de referência
O técnico Massimiliano Allegri estaria à procura de um centroavante que aumente a produção ofensiva do Milan, que apesar da boa fase na Série A, ainda carece de um goleador clássico.
Atualmente, o treinador tem improvisado nomes como Christian Pulisic, Christopher Nkunku e Rafael Leão na função de falso 9. O único atacante de ofício disponível é Santiago Gimenez, o que reforça a busca por um novo nome para o comando de ataque.
Segundo a publicação, Vitor Roque é visto como um perfil ideal para o estilo de jogo que Allegri busca: força física, mobilidade e faro de gol.
O Milan vive boa fase, com seis jogos de invencibilidade em todas as competições e ocupa a terceira posição da Série A, com 13 pontos em seis partidas — apenas dois a menos que o líder Napoli.
West Ham também insiste no “Tigrinho”
Do outro lado da Europa, o West Ham mantém seu interesse no atacante palmeirense. O clube inglês já prepara uma nova proposta para a janela de transferências de janeiro, com o objetivo de reforçar um ataque que tem sido o ponto fraco da equipe nesta temporada.
Os Hammers vivem um momento difícil na Premier League, ocupando a penúltima colocação, com apenas 4 pontos em sete rodadas. A equipe marcou somente dois gols nos últimos três jogos, e vê em Vitor Roque uma possível solução para a crise ofensiva.
Foco no Palmeiras e na Seleção
Apesar do assédio europeu, o Palmeiras não pretende liberar o atacante no fim do ano. Internamente, a diretoria entende que Vitor Roque ainda pode se valorizar mais, especialmente se mantiver o bom desempenho na reta final do Brasileirão e da Libertadores.
O próprio jogador também vê com bons olhos a permanência no Verdão, sonhando com uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Uma convocação para o Mundial, inclusive, seria um trunfo de valorização tanto para o atleta quanto para o clube.
Números da temporada
Em 2025, Vitor Roque soma 14 gols e 4 assistências em 44 partidas pelo Palmeiras. O desempenho sólido e a regularidade chamaram atenção da imprensa europeia, que já trata o brasileiro como um dos principais alvos da próxima janela de transferências.
Com o interesse crescente de clubes de peso como Milan e West Ham, o Palmeiras sabe que segurar o Tigrinho não será tarefa fácil — mas o Verdão promete fazer jogo duro para manter sua joia por mais tempo no Allianz Parque.