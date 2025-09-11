Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, 11 , pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Os ingressos estão esgotados.
No jogo de ida, disputado em São Januário, o confronto terminou empatado em 1 a 1, com gol de Arthur Cabral para o Botafogo e Jair para o Vasco da Gama. Com esse resultado, a partida de volta pode se decidir por qualquer resultado diferente de empate, já que, em caso de igualdade novamente, a vaga será definida nos pênaltis.
Além da vaga, a classificação vale R$ 9.922.500 à equipe que avançar.
O Botafogo, jogando em casa, tentará impor seu ritmo desde o início, contando com apoio da torcida para buscar o resultado. O técnico Davide Ancelotti deve apostar no trio ofensivo formado por Arthur Cabral, Montoro e Savarino, numa formação mais verticalizada. O Vasco, sob o comando de Fernando Diniz, tende a priorizar o controle de jogo no meio-campo, com jogadores experientes como Tchê Tchê e Coutinho na articulação, e Vegetti centralizado na referência de ataque.
Como assistir ao jogo entre Botafogo e Vasco da Gama?
Botafogo e Vasco da Gama vão jogar nesta quinta, 11, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da TV Globo, sportv, Premiere, ge TV e Prime Video.
Prováveis escalações:
Botafogo: Neto; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Santi Rodríguez (Artur ou Jeffinho), Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Odds para Botafogo e Vasco da Gama:
Resultado final
Betano: Botafogo (1.72) – Empate (3.65) – Vasco da Gama (5.10)
Bet 365: Botafogo (1.66) – Empate (3.50) – Vasco da Gama (5.50)
Arbitragem:
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)
- Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
- VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
- AVAR: Fabrício Porfírio de Moura (SP)