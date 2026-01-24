Bournemouth x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário, palpite e prováveis escalações do jogo da Premier League

Neste sábado (24), o Liverpool visita o Bournemouth, às 14h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, em jogo válido pela 23ª rodada da Premier League.
Na partida, os Reds tentarão embalar após a ótima vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, no meio de semana, pela Champions League.
Um triunfo será essencial para o time de Arne Slot manter sua posição dentro do G-4, já que times como Manchester United, Chelsea e Newcastle estão logo atrás.
Já o Bournemouth vive terrível fase recente, com muitos desfalques por lesão e apenas uma vitória nas últimas 14 partidas.
Não à toa, o clube do litoral despencou na tabela e está na 15ª colocação, com 27 pontos.
Onde assistir a Bournemouth x Liverpool?
Bournemouth x Liverpool, neste sábado (24), às 14h30 (de Brasília), pela Premier League, terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.
Palpite para Bournemouth x Liverpool:
Prováveis escalações de Bournemouth x Liverpool:
O Bournemouth está com DM cheio: Adams, Akinmboni, Dennis, Doak, Kluivert, Soler e Unal estão fora, enquanto Brooks e Tavernier são dúvidas.
Os Cherries devem iniciar com: Petrovic; Smith, Hill, Senesi e Truffert; Scott, Cook, Jiménez, Kroupi e Adli; Evanilson.
Já o Liverpool segue sem os lesionados Isak, Bajcetic, Bradley, Leoni e Scanlon. Já Chiesa e Konaté são dúvidas.
Os Reds devem formar com: Alisson; Frimpong, Konaté (Joe Gomez), Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Jones e Szoboszlai; Salah, Ekitike e Wirtz.