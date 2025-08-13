A equipe volante da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreendeu, por volta das 10h15 desta segunda-feira (30), um veículo carregado com aparelhos de telefone celular oriundos do Paraguai, sem documentação fiscal. A abordagem ocorreu na BR-277, no município de Santa Tereza do Oeste, durante patrulhamento de rotina.
O automóvel, um Hyundai/HB20 com placas do Mercosul registradas em São Paulo, era conduzido por um homem de 23 anos. Após a conferência dos documentos pessoais e do veículo, os policiais solicitaram a abertura do porta-malas. Neste momento, o motorista declarou espontaneamente que transportava celulares.
Durante a vistoria, foram encontradas três caixas de papelão contendo um total de 153 aparelhos celulares, todos de origem estrangeira. Os itens apreendidos foram:
- 41 unidades do modelo Redmi Realme C61
- 13 unidades do modelo POCO C75
- 25 unidades do modelo NOTE 60
- 10 unidades do Motorola MOTOG
- 30 unidades do Redmi Note 14
- 16 unidades do Redmi Note 14 PRO
- 5 unidades do Redmi 14 C
- 1 unidade do POCO X7
- 4 unidades do POCO X7 PRO
- 3 unidades do POCO N7 PRO
- 3 unidades do Redmi A5
- 2 unidades do Redmi 13
O motorista afirmou que recolheu a carga em um depósito próximo à Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, e que levaria o material até a cidade de Cascavel. Pelo transporte, ele disse que receberia R$ 700,00.
Diante da constatação do crime de descaminho, o veículo e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Cascavel. O condutor foi qualificado em boletim de ocorrência unificado (BOU) e, conforme orientação do delegado de plantão da Polícia Federal, liberado.