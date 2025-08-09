Após campanha invicta, o Brasil faturou os títulos masculino e feminino do Campeonato das Américas, ao vencer as respectivas finais na tarde desta terça-feira (5), no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista. Atual campeão mundial e bronze nos Jogos de Paris, o time masculino aplicou 7 a 1 na Argentina, faturando o tricampeonato – os demais títulos foram em 2017 e 2022.
A decisão feminina foi uma reedição da final de 2022, também vencida pela amarelinha. Nesta terça (5), as brasileiras ganharam da seleção canadense por por 6 a 2 e, além do bicampeonato, também carimbaram a vaga no Mundial de goalball de 2026, em Hangzhou (China) – o time masculino já garantira presença em 2022, quando se sagrou campeão mundial, em Portugal.
Um dos destaques em quadra foi a jogadora Jéssica Vitorino, que balançou as redes quatro vezes.
“Sabíamos da força do Canadá, então fiquei no banco observando as jogadas e ouvindo as instruções do técnico. Quando entrei, já sabia exatamente o que precisava fazer. Agora é seguir treinando com o clube e focar no Mundial: queremos medalha”, projetou a atleta brasiliense, que nasceu com baixa visão por causa de uma catarata congênita.
Quem também comemorou muito foi Leomon, autor de três dos sete gols da vitória da seleção masculina contra os argentinos.
“É uma alegria imensa conquistar mais um título. Final é sempre difícil, mas nossa união e disciplina tática fizeram a diferença. Jogar em casa e manter a invencibilidade é algo especial para todos nós”, comemorou o camisa 4, que perdeu a visão ainda bebê, em razão de uma retinose pigmentar.
O time masculino concluiu sua participação no Campeonato das Américas com 56 gols marcados e somente nove sofridos na fase de grupos. Na reta final (eliminatória) venceu Nicarágua, Estados Unidos e, por fim, a Argentina, que pela primeira vez avançou à final da competição. Já a seleção feminina somou quatro vitórias na primeira fase, com 35 gols anotados e apenas dois sofridos.
