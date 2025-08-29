O Ministério da Educação (MEC) depositará nesta quinta-feira (28), a sexta parcela do programa Pé-de-Meia aos beneficiários que nasceram nos meses de julho e agosto. A informação foi divulgada pela Agência Brasil.
O benefício foi criado para estudantes do ensino médio que estão na rede pública e na modalidade educação de jovens e adultos (EJA), inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).
A Caixa Econômica deve depositar o valor de R$ 200 na conta de algo em torno de 3,4 milhões de estudantes até a próxima segunda-feira (1°). Entretanto, os mesmos só recebem o montante caso tenham mínimo de 80% de presença nas aulas, segundo o Ministério da Educação (MEC).
Também entre os dias 35 de agosto a 1° de setembro, o valor de R$ 1 mil será pago aos estudantes aprovados no primeiro semestre da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio.
A sexta parcela é depositada em uma conta poupança na Caixa Econômica Federal, que é aberta de forma automática no nome dos estudantes. O montante pode ser sacado de maneira imediata caso for o desejado.
Para isso, o mesmo precisa ter 18 anos ou mais e acessar o aplicativo Caixa Tem. Caso o estudante for menor de idade, a movimentação precisa ser autorizada por um responsável legal, tanto no próprio app quanto em uma agência da Caixa.
Veja o calendário dos pagamentos
- Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 25 de agosto;
- Nascidos em março e abril, em 26 de agosto;
- Nascidos em maio e junho, em 27 de agosto;
- Nascidos em julho e agosto, em 28 de agosto;
- Nascidos em setembro e outubro recebem 29 de agosto;
- Nascidos em novembro e dezembro, em 1º de setembro.