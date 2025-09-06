Na madrugada desta quinta-feira (4), um homem de 28 anos ficou gravemente ferido após ser vítima de uma agressão nas proximidades da rodoviária de Cascavel.
De acordo com a Guarda Municipal, dois homens em situação de rua iniciaram uma discussão. A briga teria sido motivada por uma antiga rixa entre eles. Durante o confronto, o agressor, de 38 anos, utilizou um tijolo para golpear a cabeça da vítima, que sofreu uma lesão grave. Mesmo ferido, o homem correu até o terminal, onde foi atendido.
Equipes do Siate foram acionadas e prestaram atendimento no local. O homem apresentava um corte profundo na cabeça e foi encaminhado à Upa Tancredo para cuidados médicos.
O agressor foi localizado e detido pela Guarda Municipal, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.