Na noite desta quarta-feira (3) os socorristas e médico do Siate foram chamados para prestar atendimentos a uma pessoa ferida por arma branca. Equipes da Polícia Militar também foram mobilizadas na ocorrência.
Segundo informações, houve uma briga entre moradores de Rua na Avenida Carlos Gomes, na esquina com a Rua Hyeda Baggio Mayer, entre os bairros Parque São Paulo e Maria Luiza.
Um dos homens, de 30 anos, foi ferido com golpe de faca. Ele teria tentado se defender com um pedaço de madeira. Contudo, o jovem apresentava lesões no rosto e suspeita de fratura no nariz, sendo encaminhado à unidade hospitalar.
O agressor fugiu antes da chegada das equipes policiais ao local. Os militares colheram informações e fazem buscas pelo suspeito.