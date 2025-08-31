Cachoeirinha (RS) deve ter um dia com tempo agradável neste domingo (31). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade terá temperaturas variando entre 15°C e 28°C, com alta probabilidade de tempo agradável ao longo do dia.
Como será o tempo durante o dia em Cachoeirinha?
Cachoeirinha começa a madrugada com temperaturas agradáveis em torno de 15°C, garantindo um clima ameno nas primeiras horas do dia. Pela manhã, os termômetros registram uma leve elevação, chegando a 28°C, enquanto a tarde será mais quente, com máxima prevista de 28°C. À noite, as temperaturas se mantêm estáveis, encerrando o dia também com 15°C.
Umidade relativa do ar em Cachoeirinha
A umidade relativa do ar em Cachoeirinha deve variar ao longo do dia, com previsão de atingir 100% no pico máximo durante a manhã e cair para 40% nos períodos mais secos, geralmente à tarde.
Direção e intensidade do vento em Cachoeirinha
Os ventos em Cachoeirinha serão predominantemente fracos, soprando do leste para o nordeste ao longo do dia. O nascer do sol está previsto para às 06h43, e o pôr do sol ocorrerá às 18h09.
Temperaturas esperadas para os próximos dias em Cachoeirinha
- Amanhã, Céu totalmente nublado de manhã e à tarde; Garoa fina à noite. As temperaturas irão variar entre 15°C e 31°C.
- Terça-feira (02/09/2025): 19°C a 27°C, Céu nublado com pancadas rápidas
- Quarta-feira (03/09/2025): 18°C a 26°C, muitas nuvens
- Quinta-feira (04/09/2025): 10°C a 19°C, tempestade localizada
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).