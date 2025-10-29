A Cactus, líder em tecnologia iGaming, já detém 45% de participação no mercado brasileiro. Para a empresa, essa façanha ocorreu por três motivos relevantes. O primeiro: o produto é local. A empresa nasceu e compreendeu o perfil do jogador brasileiro, colocando esse conhecimento em jornada e experiências.
A segunda razão se deve a uma plataforma com personalização total e flexível. Dessa maneira, o operador pode ativar funcionalidades para otimizar seus testes e acelerar a retenção de clientes.
Para fechar essas três razões elementares: um ecossistema completo de execução, diversos provedores integrados, CRM plug-and-play, processamento de operações financeiras de última geração, aliados nativos, integração KYC, atendimento ao consumidor 24 horas por dia 7 dias por semana.
Essa mescla de fatores conduziu a empresa para esse alcance tão grandioso no cenário nacional e também um reconhecimento no exterior, como as indicações no SBC Awards 2025. Para a equipe, essas menções em algumas das principais cerimônias de premiação representam uma consequência direta da inovação, performance de alto rendimento e suporte dedicado.
Planos da Cactus Gaming para os próximos meses dentro e fora do Brasil
A intenção da Cactus Gaming para os próximos meses é consolidar a presença no mercado nacional, mas dando continuidade ao trabalho ao redor do mundo. A equipe está aumentando devido aos investimentos em novas tecnologias necessárias para dar conta das novas demandas do mercado.
A empresa vai seguir a construir parcerias que repassem tudo o que o jogador possa necessitar para ter acesso a uma experiência de jogo divertida, transparente e responsável, focando em uma máxima conversão para beneficiar os operadores parceiros.
No fim das contas, o ano de 2025 está chegando ao fim com um crescimento considerável da empresa. No próximo ano, a intenção é internacionalizar ainda mais a marca de maneira planejada e investir em um ecossistema inovador, completo e no desenvolvimento de novos produtos.