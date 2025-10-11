No Caldeirão de Bons Exemplos, Marcos Mion recebe o repórter Niro Souza, da CBN Joinville (Santa Catarina), que viralizou nas redes sociais ao usar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante uma matéria sobre um feirão de empregabilidade para pessoas com deficiência. Em uma entrada ao vivo no jornal da NSC TV, afiliada da Globo, Niro não pensou duas vezes para se comunicar com o público-alvo da ação e, usando os sinais, informou que o evento teria intérprete de libras. No papo com Mion, ele é surpreendido com uma mensagem dos pais, que são deficientes auditivos.

Source link