O calendário de 2026 apresenta uma configuração de feriados que pode resultar em mais oportunidades de folgas prolongadas em comparação com anos anteriores.
Ao todo, 11 datas nacionais caem em dias de semana estratégicos, permitindo que parte dos trabalhadores usufrua de emendas, a depender da política de cada empresa ou instituição pública.
A lista de feriados inclui a Confraternização Universal em 1º de janeiro, que será em uma quinta-feira, e o Carnaval em 17 de fevereiro, numa terça-feira. A Sexta-Feira da Paixão ocorre em 3 de abril e o Dia de Tiradentes em 21 de abril, que cai em uma terça-feira. O Dia do Trabalho, em 1º de maio, será em uma sexta-feira, seguido de Corpus Christi em 4 de junho, também em uma quinta-feira.
No segundo semestre, o calendário segue com a Independência do Brasil em 7 de setembro, em uma segunda-feira, e Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro, também em uma segunda-feira.
O feriado de Finados, em 2 de novembro, cairá em uma segunda-feira, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, será em uma sexta-feira. O Natal, em 25 de dezembro, encerra o ano em uma sexta-feira.
Com essa distribuição, diversos setores devem se preparar para o impacto das datas, em especial o comércio e o turismo, que registram maior movimentação em períodos de feriados prolongados. Hotéis, companhias aéreas e empresas de transporte rodoviário devem planejar estratégias para atender à demanda.
Além disso, destinos turísticos tradicionais tendem a registrar aumento no fluxo de visitantes.
Estados e municípios que possuem feriados próprios também devem considerar o calendário nacional ao organizar suas agendas.
A combinação de datas locais com os feriados nacionais pode ampliar ainda mais as possibilidades de descanso prolongado, influenciando diretamente a movimentação econômica em várias regiões.