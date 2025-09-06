Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (3), na rodovia BR-272, trecho entre Goioerê e Campo Mourão. A colisão ocorreu nas proximidades da pousada Fazendinha, durante uma ultrapassagem em área permitida.
Segundo informações apuradas, o caminhão seguia em direção a Goioerê quando foi atingido lateralmente por um veículo HB20, conduzido por uma professora. Após o impacto, a condutora do automóvel perdeu o controle, mas conseguiu retomar a direção e parar no acostamento. O motorista do caminhão, por sua vez, não conseguiu evitar a saída de pista: o veículo pesado atingiu o guard-raill, desceu um barranco e colidiu violentamente contra uma árvore.
Com a força do acidente, um dos ocupantes do caminhão foi arremessado para fora do veículo e sofreu ferimentos no rosto. Ele recebeu atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhado para um hospital de Campo Mourão. Os demais envolvidos não se feriram.
A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência. O caminhão, pertencente a uma empresa distribuidora de Campo Mourão, transportava uma carga de tintas com destino a Goioerê.
CGN com informações de GoioNews