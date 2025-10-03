Na noite desta quinta-feira, 2 de outubro de 2025, um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na marginal da BR-277 Sérgio Gasparito, nas proximidades do bairro Três Lagoas, em Foz do Iguaçu. Um homem, motorista de uma carreta, ficou ferido após perder o controle do veículo e colidir contra um poste.
De acordo com informações apuradas no local, o condutor percebeu que a colisão seria inevitável e pulou da carreta momentos antes do impacto. Com a queda, o motorista sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico imediato das equipes do Siate, que atuaram em conjunto com o médico de área, o oficial de área, uma Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR) e uma ambulância de apoio do SAMU.
Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do motorista.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local para realizar os levantamentos necessários e registrar o boletim de ocorrência.
CGN com informações de Oops Notícia Foz Ná Hora