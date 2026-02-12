Carnaval cheio de energia: 7 receitas com carboidratos para manter o pique

O Carnaval é um período de muita diversão e atividade intensa. Assim, durante a folia, é essencial manter o corpo abastecido para aguentar o ritmo, e uma das melhores formas de garantir a disposição é consumindo carboidratos. Esses nutrientes são a principal fonte de energia para o corpo, especialmente quando se trata de atividades que exigem resistência e movimento contínuo.

Veja, a seguir, 7 receitas com carboidratos para dar energia para o Carnaval!

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 abobrinha picada

1 xícara de chá de milho-verde cozido

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 colher de chá de cominho em pó

Folhas de hortelã para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água, adicione a quinoa e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos ou até a água ser absorvida. Solte os grãos com um garfo e deixe esfriar. Reserve. Aqueça uma frigideira com 1 colher de sopa de azeite e grelhe a abobrinha em fogo médio até dourar. Reserve. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, os tomates-cereja, o milho-verde e a abobrinha grelhada. Regue com o suco de limão e a colher restante de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Finalize com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

Ingredientes

2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 banana cortada em rodelas

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca uniformemente na frigideira. Cozinhe por cerca de 2 minutos, até a massa ficar firme. Retire do fogo e espalhe a pasta de amendoim sobre metade da tapioca. Adicione as rodelas de banana, regue com mel e dobre ao meio. Sirva em seguida.

Ingredientes

1 banana madura

200 ml de leite gelado

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de chá de mel

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a banana, o leite, a aveia, o mel e a pasta de amendoim. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Purê de batata-doce laranja (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. Purê de batata-doce laranja

Ingredientes

2 batatas-doces laranjas

laranjas 2 colheres de sopa de manteiga

1/4 de xícara chá de leite

1/2 colher de chá de sal

1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/4 de colher de chá de noz-moscada em pó

Salsinha para decorar

Queijo processado cremoso para finalizar

Água

Modo de preparo

Descasque as batatas-doces e corte em pedaços médios. Em uma panela, cozinhe em água fervente no fogo médio até ficarem macias. Escorra a água e amasse as batatas-doces ainda quentes com um garfo ou um espremedor. Em uma tigela, coloque a batata-doce amassada, a manteiga, o leite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture bem até obter uma textura cremosa. Decore com o queijo processado e folhas de salsinha. Sirva em seguida.

5. Barrinha caseira de aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/2 xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/4 de xícara de chá de frutas secas picadas

1/4 de xícara de chá de linhaça

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o mel e a pasta de amendoim em fogo baixo e misture bem até que estejam incorporados. Reserve. Em uma tigela grande, coloque a aveia, as nozes, as frutas secas e a linhaça. Misture bem. Despeje a mistura de mel e pasta de amendoim e mexa até que todos os ingredientes fiquem bem incorporados.

Forre uma forma retangular com papel-manteiga. Transfira a mistura para a forma e pressione bem com uma colher para ficar compacta e uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 a 20 minutos, ou até as bordas começarem a dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar completamente na forma. Após esfriar, corte em barrinhas do tamanho desejado. Sirva em seguida.

Panqueca de banana com aveia e mel (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Ingredientes

2 bananas maduras

2 ovos

4 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de canela em pó

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as bananas até formar um purê. Acrescente os ovos e misture bem. Adicione a aveia, a canela e o fermento, mexendo até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com óleo em fogo baixo. Despeje pequenas porções da massa e cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, ou até dourar. Sirva em seguida.

Ingredientes

250 g de macarrão espaguete

espaguete 2 peitos de frango cortados em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

300 g de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para decorar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal. Em seguida, coloque o macarrão na água e cozinhe por 8 minutos. Após o tempo de cozimento, reserve um pouco da água do cozimento e escorra o restante. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Na mesma frigideira do frango, adicione a cebola e o alho. Refogue até que fiquem dourados. Acrescente o molho de tomate, misture bem e deixe cozinhar por 5-7 minutos. Adicione o macarrão cozido à mistura de frango e molho. Mexa bem para o molho envolver todo o macarrão. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para ajustar a consistência do molho. Decore com folhas de manjericão. Sirva em seguida.