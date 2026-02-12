Carnaval cheio de energia: 7 receitas com carboidratos para manter o pique

O Carnaval é um período de muita diversão e atividade intensa. Assim, durante a folia, é essencial manter o corpo abastecido para aguentar o ritmo, e uma das melhores formas de garantir a disposição é consumindo carboidratos. Esses nutrientes são a principal fonte de energia para o corpo, especialmente quando se trata de atividades que exigem resistência e movimento contínuo.
Veja, a seguir, 7 receitas com carboidratos para dar energia para o Carnaval!
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 1 abobrinha picada
- 1 xícara de chá de milho-verde cozido
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- Folhas de hortelã para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, ferva a água, adicione a quinoa e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos ou até a água ser absorvida. Solte os grãos com um garfo e deixe esfriar. Reserve. Aqueça uma frigideira com 1 colher de sopa de azeite e grelhe a abobrinha em fogo médio até dourar. Reserve. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, os tomates-cereja, o milho-verde e a abobrinha grelhada. Regue com o suco de limão e a colher restante de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Finalize com as folhas de hortelã e sirva em seguida.
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- 1 banana cortada em rodelas
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca uniformemente na frigideira. Cozinhe por cerca de 2 minutos, até a massa ficar firme. Retire do fogo e espalhe a pasta de amendoim sobre metade da tapioca. Adicione as rodelas de banana, regue com mel e dobre ao meio. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 1 banana madura
- 200 ml de leite gelado
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- 1 colher de chá de mel
- Gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a banana, o leite, a aveia, o mel e a pasta de amendoim. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
4. Purê de batata-doce laranja
Ingredientes
- 2 batatas-doces laranjas
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/4 de xícara chá de leite
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/4 de colher de chá de noz-moscada em pó
- Salsinha para decorar
- Queijo processado cremoso para finalizar
- Água
Modo de preparo
Descasque as batatas-doces e corte em pedaços médios. Em uma panela, cozinhe em água fervente no fogo médio até ficarem macias. Escorra a água e amasse as batatas-doces ainda quentes com um garfo ou um espremedor. Em uma tigela, coloque a batata-doce amassada, a manteiga, o leite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture bem até obter uma textura cremosa. Decore com o queijo processado e folhas de salsinha. Sirva em seguida.
5. Barrinha caseira de aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/2 xícara de chá de mel
- 1/2 xícara de chá de pasta de amendoim
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- 1/4 de xícara de chá de frutas secas picadas
- 1/4 de xícara de chá de linhaça
Modo de preparo
Em uma panela média, aqueça o mel e a pasta de amendoim em fogo baixo e misture bem até que estejam incorporados. Reserve. Em uma tigela grande, coloque a aveia, as nozes, as frutas secas e a linhaça. Misture bem. Despeje a mistura de mel e pasta de amendoim e mexa até que todos os ingredientes fiquem bem incorporados.
Forre uma forma retangular com papel-manteiga. Transfira a mistura para a forma e pressione bem com uma colher para ficar compacta e uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 a 20 minutos, ou até as bordas começarem a dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar completamente na forma. Após esfriar, corte em barrinhas do tamanho desejado. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 2 ovos
- 4 colheres de sopa de aveia em flocos finos
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 pitada de canela em pó
- Óleo para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, amasse as bananas até formar um purê. Acrescente os ovos e misture bem. Adicione a aveia, a canela e o fermento, mexendo até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com óleo em fogo baixo. Despeje pequenas porções da massa e cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, ou até dourar. Sirva em seguida.
Ingredientes
- 250 g de macarrão espaguete
- 2 peitos de frango cortados em cubos
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 300 g de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para decorar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal. Em seguida, coloque o macarrão na água e cozinhe por 8 minutos. Após o tempo de cozimento, reserve um pouco da água do cozimento e escorra o restante. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Na mesma frigideira do frango, adicione a cebola e o alho. Refogue até que fiquem dourados. Acrescente o molho de tomate, misture bem e deixe cozinhar por 5-7 minutos. Adicione o macarrão cozido à mistura de frango e molho. Mexa bem para o molho envolver todo o macarrão. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para ajustar a consistência do molho. Decore com folhas de manjericão. Sirva em seguida.