Após os peões descobrirem que Yoná bagunçou e molhou a roupa de cama de A Fazenda 2025 (Record), a Miss Bumbum Carol Lekker jogou água e deu um selinho na advogada.
O que aconteceu
Os peões saíram da festa e foram até o quarto provocar Yoná após saberem da bagunça da peoa. Martina e Kathy jogaram água na cantora ainda no quarto. “Vem me infernizar para ver quem sai daqui infernizada”, provocou Kathy.
Na sala, Carol Lekker jogou uma garrafa de água na peoa, a molhando inteira. No fim, Carol também deu um selinho em Yoná. “Olha aqui, minha filha. Você não gosta? Pra você, tá. Um beijinho. Na boca.”