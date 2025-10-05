Uma carreta que saiu da pista e tombou em uma das alças do Contorno Oeste, em Cascavel, na manhã desta quinta-feira (2) segue tombada.
A reportagem da CGN foi ao local nesta noite e se deparou com o veículo de grande porte às margens da via, no trecho de quem segue pela BR-163 e acessa a BR-467, sentido a Toledo. A carreta estava carregada com cereal.
O trecho é bastante escuro e mesmo sinalizado com cones, é necessário que os condutores tenham atenção ao passar pelo contorno, que não precisou ser interditado.
A previsão é de que o veículo seja removido na manhã desta sexta-feira (3).