Na manhã desta quinta-feira (2), uma carreta tombou no km 685 da BR-277, em São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 7h, quando o veículo saiu do leito carroçável e acabou tombando sobre a pista.
O motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Apesar do impacto, não houve registro de outras vítimas. As causas do tombamento ainda não foram esclarecidas.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atender a ocorrência, sinalizar a via e organizar o fluxo de veículos. O trecho deve ficar parcialmente interditado até a retirada da carreta e a limpeza da rodovia.
