Um carro pegou fogo no Túnel Rebouças na manhã desta terça-feira (30). A via que liga o Rio Comprido, na Zona Norte, à Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, teve o trecho sentido Cosme Velho interditado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel do Humaitá foi acionado para a ocorrência às 10h25. Uma mulher precisou receber atendimento de saúde. Ao avistar o incêndio, motoristas e passageiros abandonaram os carros e deixaram o local a pé. O incêndio foi controlado às 11h. O Centro de Operações da Prefeitura informou que as interdições foram feitas às 10h20, com liberação às 11h40.

Aglomeração de motos no Túnel Rebouças, no Rio — Foto: X/Reprodução
Além dos passageiros que deixaram o túnel, motociclistas voltaram na contramão. No “X”, o perfil do Centro de Operações Rio, da prefeitura, publicou, antes do meio-dia, que todas as vias foram liberadas.

Passageiros e motoristas deixam carros no Túnel Rebouças, onde um carro pegou fogo às 10h30 desta terça (30) — Foto: Reprodução/Redes sociais
Passageiros e motoristas deixam caminhões e carros e saem a pé do Túnel Rebouças, no Rio — Foto: Reprodução
