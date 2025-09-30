Um carro pegou fogo no Túnel Rebouças na manhã desta terça-feira (30). A via que liga o Rio Comprido, na Zona Norte, à Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, teve o trecho sentido Cosme Velho interditado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel do Humaitá foi acionado para a ocorrência às 10h25. Uma mulher precisou receber atendimento de saúde. Ao avistar o incêndio, motoristas e passageiros abandonaram os carros e deixaram o local a pé. O incêndio foi controlado às 11h. O Centro de Operações da Prefeitura informou que as interdições foram feitas às 10h20, com liberação às 11h40.
Além dos passageiros que deixaram o túnel, motociclistas voltaram na contramão. No “X”, o perfil do Centro de Operações Rio, da prefeitura, publicou, antes do meio-dia, que todas as vias foram liberadas.