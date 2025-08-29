A sessão desta sexta-feira (29) foi positiva para os ativos locais da bolsa brasileira, mas as ações de varejo ganham destaque pela disparada. Entre as altas do Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, a varejista Magazine Luiza marcou presença, avançando 4,46%, com papel negociado a R$ 8,19.
Mas ela não está sozinha e, fora do índice, o destaque ficou com Casas Bahia. A empresa saltou 25,73%, com ações cotadas a R$ 4,30.
Lucas Lima, analista da VG Research, explica que, apesar do otimismo do mercado financeiro por causa das eleições de 2026, redução de juros nos Estados Unidos e dólar fraco globalmente, a alta de Casas Bahia pode estar relacionada a fundos ou grandes investidores comprando o papel, o que gera uma espécie de rali pela ação.
- O que acontece é que, com esse cenário, investidores que estavam apostando contra, começam a se desfazer da posição, em um movimento de “short squeeze”
Além disso, é um papel “barato”, que mostra muita volatilidade em razão do preço e dos “buracos” de liquidez, avalia Felipe Sant’Anna, especialista de investimentos da Axia Investing. “O movimento de hoje é praticamente o mesmo do dia 6 de Junho, quando o papel estava em queda livre e entrou um fluxo de compra gigante. Normalmente, isso significa operações “vendidas” que estão sendo encerradas, realizando o lucro, e, para isso, precisam comprar para zerar”, diz.
“Essa região de preço que o papel estava, na casa de R$2,60, R$2,70, é o suporte que já vem sendo respeitado ao longo de todo 2025, então é normal entrar comprador ali”, explica Sant’Anna.
O varejo como um todo tem dia positivo, com exceção de Azzas 2154 (AZZA3), que recuou 0,77%, e C&A, que caiu no fim do pregão, retraindo 0,30%. Veja o desempenho das pares:
- Americanas (AMER3) avançou 9,30%, a R$ 6,58;
- Lojas Renner (LREN3) subiu 0,49%, a R$ 16,26;
- Lojas Marisa (AMAR3) valorizou 0,85%, a R$ 1,19.