Cascavel participa da Mostra Nacional de Experiências Inspiradoras de Gestão e Projetos Pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral, realizada no Campus Pampulha da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em Belo Horizonte. O evento, promovido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a UFMG, reúne até sexta-feira (3) gestores e educadores de todo o país.
Ao todo, 127 práticas educacionais inspiradoras, selecionadas entre 893 experiências inscritas, estão sendo apresentadas na mostra. O encontro tem como objetivo promover trocas de conhecimentos, reflexões e cooperação entre escolas e secretarias de educação das cinco regiões do Brasil, fortalecendo a política nacional de Educação Integral em Tempo Integral.
Cascavel entre os destaques nacionais
O Paraná teve apenas cinco municípios selecionados para apresentar suas práticas: Apucarana, Cianorte, Cascavel, Pato Bragado e Tijucas do Sul. Entre os 399 municípios do estado, apenas esses foram contemplados, o que ressalta a relevância das experiências desenvolvidas em Cascavel no âmbito da Educação Integral.
Representando Cascavel, participaram a secretária de Educação Marcia Baldini, a gerente de divisão Elizangela Cristina Zanilo e a coordenadora pedagógica municipal Sonia Soares da Luz.
A secretária municipal de Educação, Marcia Baldini, destacou a importância desse reconhecimento. É uma grande honra para Cascavel estar entre os municípios selecionados. Isso demonstra que nossas práticas em Educação Integral têm ganhado visibilidade nacional e reforça o compromisso da nossa rede em oferecer uma formação mais ampla e significativa aos alunos. Participar de um evento desse porte fortalece ainda mais nossas ações e inspira novas possibilidades para a educação do nosso município”.
Programação
O evento teve início na terça-feira (1º), com abertura cultural, conferências e a primeira rodada de “Conversas Inspiradoras”, que abordaram temas como adolescência, juventudes e tecnologias, arte e cultura, educação indígena, inclusão, infâncias, gestão e participação, entre outros.
Nesta quarta-feira (2), a programação segue com novas atividades simultâneas em tendas temáticas, apresentações de práticas inovadoras e momentos culturais de integração. O evento será encerrado na sexta-feira (3), com cortejo festivo e apresentações artísticas, reunindo cerca de 600 participantes entre gestores, professores e pesquisadores.
Escola em Tempo Integral
O programa Escola em Tempo Integral, iniciativa do MEC, fomenta a criação de matrículas em tempo integral, sendo sete horas diárias ou 35 horas semanais, em todas as etapas e modalidades da educação básica. A política busca priorizar estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica, garantindo apoio técnico e financeiro do governo federal às redes que implementam propostas pedagógicas alinhadas à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).