O Cascavel Futsal entrou em quadra nesta quarta-feira (03), no Ginásio da Neva, para enfrentar o Ampére pela 15ª e última rodada da fase classificatória do Campeonato Paranaense Série Ouro. Em um jogo de domínio tricolor após a expulsão do goleiro adversário, a Serpente garantiu a vitória por 4 a 2 e encerrou a 1ª fase na 5ª colocação, com 30 pontos somados.
Os primeiros minutos foram de equilíbrio, até que o goleiro Cleison foi expulso ao defender a bola com a mão fora da área. Com a vantagem numérica, o Cascavel aumentou a pressão e abriu o placar com Dudu, que recebeu passe de Carlão e fez valer a “lei do ex”.
Na volta do intervalo, a Serpente ampliou rapidamente. Vitinho roubou a bola no ataque e deixou Bazzinho livre para marcar. Em seguida, Bazzinho retribuiu a assistência e Vitinho girou sobre a marcação para anotar o terceiro.
O Ampére reagiu e descontou com Johnny Kevin, em contra-ataque, e depois com Vitinho, aproveitando a estratégia do goleiro linha. Mas no fim, Zequinha aproveitou um erro do adversário e chutou para o gol vazio, decretando a vitória por 4 a 2.
Com o resultado, o Cascavel confirma a 5ª colocação e enfrentará justamente o Ampére, 12º colocado, na 2ª fase da Série Ouro.
O próximo compromisso da equipe será no sábado (06), às 20h, novamente no Ginásio da Neva, diante do Magnus, pela Liga Nacional de Futsal.
Fonte: Assessoria