O Catar manifestou interesse em organizar a próxima edição do Mundial de Clubes da Fifa, agendada para 2029. O País, que foi a sede da Copa do Mundo de seleções em 2022, que teve a Argentina como campeã, deverá ser o principal rival do Brasil no processo de licitação da competição.
De acordo com o jornal espanhol Ás, Samir Xaud, presidente da CBF, conversou com Gianni Infantino, mandatário da Fifa, sobre a possibilidade de fazer do Brasil a sede do torneio daqui a quatro anos. O tema, que primeiramente foi tratado entre os dirigentes de forma privada, depois se tornou público após uma reunião das federações realizada em Miami.
Ainda de acordo com o periódico, a Fifa estaria propensa a realizar o Mundial de Clubes no Brasil para aproveitar a infraestrutura deixada pela Copa do Mundo de futebol feminina, que vai ser disputada em território nacional em 2027.
Nesse ponto, o Catar também conta com uma estrutura a seu favor. A nação do Oriente Médio construiu nove estádios para o torneio de seleções e teria uma organização bem adiantada para bancar a competição de clubes.
O jornal inglês The Guardian informou que representantes cataris conversaram com integrantes da cúpula da Fifa e apostam na boa relação com a entidade como aspecto favorável. O empecilho para que o próximo Mundial de Clubes seja no Catar seria por conta do calendário, já que o torneio, como a Copa do Mundo de 2022, teria de ser disputado no fim do ano, época do inverno. Além do Catar, Marrocos e Espanha também demonstraram interesse em atuar como sede da competição.