– É um sentimento inexplicável estar de volta à minha cidade. Falo para todos que é a melhor cidade do mundo. Estou muito feliz em estar em casa de novo. É um clube que amo e que me formou como pessoa e como atleta. Estou ansioso para dar minha vida em campo, fazendo de tudo pela torcida e pela minha família. Podem esperar muita raça, é um sentimento de orgulho estar aqui. Estou com muita vontade – disse o jogador em entrevista do Ceará.
Ceará anuncia centroavante Lucca Holanda
