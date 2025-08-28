Celina vai ficar mexida depois de desgraçar a vida de Raquel e tomará uma atitude inesperada em Vale Tudo
Celina (Malu Galli) deixou Raquel (Taís Araujo) e Poliana (Matheus Nachtergaele) furiosos após vender a parte que tinha da Paladar para Odete (Debora Bloch) para Heleninha (Paolla Oliveira) não saber do negócio em Vale Tudo.
A mãe de Fátima (Bella Campos) perdeu o tão sonhado empreendimento, além de ficar com uma dívida enorme. A batalhadora decidiu voltar a vender sanduíche na praia para se reerguer após a nova rasteira que levou da vida.
Celina estará com Heleninha na praia e ficará muito mexida ao ver a ex-sócia naquela situação. A tia de Afonso (Humberto Carrão) pegará a grana que conseguirá após vender o imóvel onde ficava a Paladar e entregará para a mocinha.
Odete chegará a saber da atitude da irmã e ameaçará falar tudo que sabe para a filha alcoolista, mas mudará de ideia e ficará em silêncio. A víbora, que passou a ter César (Cauã Reymond) como amante, falecerá de maneira misteriosa.
Na primeira versão do enredo das 21h, Leila (Carolina Dieckmmann) descobre que Fátima virou amante de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e dá um tiro em quem acredita ser a golpista, mas era Odete que estava confrontando o seu marido.
A Globo está criando um esquema para manter em segredo o crime, chegando a planejar gravações com vários personagens suspeitos. Outro mistério também é Leonardo (Guilherme Magon), que foi dado como morto, mas está escondido por Odete.
O irmão gêmeo de Heleninha está numa cadeira de rodas e com sequelas após um acidente de carro do passado. Existe a possibilidade de o rapaz estar fingindo ou que consiga se recuperar com os cuidados de Ana Clara (Samantha Jones), neta de Nise (Teca Pereira), idosa que era paga para manter o segredo e cuidar do moreno. O último capítulo do folhetim vai ao ar no dia 17 de outubro.