Uma criança de seis anos de idade foi atropelada por um Celta na Rua Sete de Setembro, na região do Parque São Paulo, em Cascavel, na tarde deste sábado (12).
A vítima foi socorrida pelo Siate e uma equipe da Polícia Militar também foi mobilizada ao local para o atendimento da ocorrência.
Felizmente, o acidente não resultou em ferimentos graves à vítima, que apenas apresentava uma contusão na cabeça.
Após os primeiros socorros, a criança foi encaminhada à uma unidade hospitalar para ser reavaliada e medicada.