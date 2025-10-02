Celta de Vigo x PAOK Palpites

Nesta quinta-feira (02), Celta de Vigo x PAOK se enfrentam pela Europa League. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Balaídos, na Espanha.

Ambas as equipes buscam a primeira vitória na Liga Europa. O Celta estreou com derrota para o Stuttgart, já o PAOK empatou com M Tel-Aviv.

Confira nosso palpite para o jogo do Celta de Vigo x PAOK hoje, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações.



Prognóstico

Menos de 2,5 gols


O que Podemos Esperar da Partida

O duelo entre PAOK e Celta de Vigo tem tudo para ser uma partida equilibrada e com chances de vitória para os dois lados.

Jogando em casa e precisando vencer, o Celta deve dominar a posse de bola e as ações ofensivas. Pelo outro lado, o PAOK aposta em suas solidez defensiva e contra-ataques rápidos.

De acordo com o prognóstico do OneFootball, os melhores palpites da Europa League hoje estão nos mercados de under gols.

Celta de Vigo – Desempenho Atual

O Celta de Vigo faz péssimo início de temporada e enfrenta o PAOK em busca de sua primeira vitória na temporada.

Atualmente, o Celta de Vigo é o 17º colocado da La Liga 2025-2026 com cinco pontos conquistados em sete jogos (cinco empates e duas derrotas, tendo seis gols marcados e nove sofridos).

Na Europa League, o Celta estreou com derrota para o Stuttgart por 2 a 1. Agora, o clube enfrenta o PAOK, na Espanha.

Para o jogo de hoje, o time espanhol deve entrar em campo com formação 4-3-3, tendo Bryan Zaragoza, Hugo Álvarez e Borja Iglesias no sistema ofensivo.

Últimos Jogos do Celta de Vigo

Provável Escalação do Celta de Vigo

  • Ionut Radu, Óscar Mingueza, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Miguel Román, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias, Hugo Álvarez.

PAOK – Desempenho Atual

O PAOK não vence há quatro jogos, sendo três empates e uma derrota. Após os resultados negativos, a equipe caiu na tabela de classificação do Campeonato Grego 2025-2026.

Atualmente, o PAOK é o terceiro colocado da Superliga Grega com 11 pontos conquistados em cinco jogos (três vitórias e dois empates, tendo sete gols marcados e quatro sofridos).

Pela Europa League, o clube grego estreou com empate por 0 a 0 com o M Tel Aviv. Agora, a equipe viaja até a Espanha para enfrentar o Celta de Vigo.

Nesta quinta-feira (02), o PAOK aposta suas fichas em Taison, atacante com passagens por Internacional e Seleção Brasileira.

Últimos Jogos do PAOK

Provável Escalação do PAOK

  • Jiri Pavlenka, Dejan Lovren, Greg Taylor, Tomasz Kedziora, Jonjoe Kenny, Giannis Konstantelias, Mady Camara, Soualiho Meité, Fedor Chalov, Taison, Kiril Despodov.

Estatísticas do Celta e PAOK

  • Celta de Vigo ainda não venceu na temporada;
  • PAOK não vence há quatro jogos;
  • Celta sofreu gols em todas as partidas que disputou nesta temporada;
  • PAOK ainda não balançou as redes na Europa League;

Palpites em Celta de Vigo x PAOK

O duelo entre PAOK e Celta de Vigo deve ser equilibrado e decidido nos detalhes. Vale destacar que ambas as equipe vivem momentos ruins na temporada e tem tido dificuldades ofensivas.

Considerando o provável cenário da partida e as odds oferecidas, os nossos palpites são: Menos de 2,5 gols e Ambas Marcam – Não. 

Celta de Vigo x PAOK Palpites
Aposta Palpite Melhor Odd
Ambas Marcam Não 1.87 na

Superbet

Total de Gols Menos de 2,5 1.90 na

Superbet

As odds informadas foram coletadas no momento da redação deste artigo e podem mudar. Para dados atualizados, consulte a casa de apostas.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!

Dicas de Palpites

Veja mais sugestões de palpites no jogo de hoje da Europa League:

Celta de Vigo vence – 1.69 na

Novibet

Apesar do momento ruim na temporada, o Celta é um time superior tecnicamente ao PAOK e possui a vantagem de jogar em casa.

Celta de Vigo – Mais de 4,5 escanteios – 1.66 na

Novibet

Jogando em casa e precisando vencer, o Celta deve dominar as ações ofensivas e criar diversas chances. Dessa forma, o mercado de escanteios é interessante.

Onde assistir Celta x PAOK?

A partida será transmitida em:

  • TV: Sem transmissão;
  • Streamings: Cazé TV (Youtube).

Ficha Técnica

  • Partida: Celta Vigo x PAOK
  • Torneio: Europa League 2025-2026
  • Quando: 02-10-2025, às 16h00 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Balaídos, Pontevedra, Espanha
  • Transmissão: Cazé TV (Youtube);

