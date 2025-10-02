Celta de Vigo x PAOK Palpites

Nesta quinta-feira (02), Celta de Vigo x PAOK se enfrentam pela Europa League. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Balaídos, na Espanha.
Ambas as equipes buscam a primeira vitória na Liga Europa. O Celta estreou com derrota para o Stuttgart, já o PAOK empatou com M Tel-Aviv.
Confira nosso palpite para o jogo do Celta de Vigo x PAOK hoje, saiba onde assistir e veja as prováveis escalações.
O que Podemos Esperar da Partida
O duelo entre PAOK e Celta de Vigo tem tudo para ser uma partida equilibrada e com chances de vitória para os dois lados.
Jogando em casa e precisando vencer, o Celta deve dominar a posse de bola e as ações ofensivas. Pelo outro lado, o PAOK aposta em suas solidez defensiva e contra-ataques rápidos.
De acordo com o prognóstico do OneFootball, os melhores palpites da Europa League hoje estão nos mercados de under gols.
Celta de Vigo – Desempenho Atual
O Celta de Vigo faz péssimo início de temporada e enfrenta o PAOK em busca de sua primeira vitória na temporada.
Atualmente, o Celta de Vigo é o 17º colocado da La Liga 2025-2026 com cinco pontos conquistados em sete jogos (cinco empates e duas derrotas, tendo seis gols marcados e nove sofridos).
Na Europa League, o Celta estreou com derrota para o Stuttgart por 2 a 1. Agora, o clube enfrenta o PAOK, na Espanha.
Para o jogo de hoje, o time espanhol deve entrar em campo com formação 4-3-3, tendo Bryan Zaragoza, Hugo Álvarez e Borja Iglesias no sistema ofensivo.
Últimos Jogos do Celta de Vigo
Provável Escalação do Celta de Vigo
- Ionut Radu, Óscar Mingueza, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Miguel Román, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias, Hugo Álvarez.
PAOK – Desempenho Atual
O PAOK não vence há quatro jogos, sendo três empates e uma derrota. Após os resultados negativos, a equipe caiu na tabela de classificação do Campeonato Grego 2025-2026.
Atualmente, o PAOK é o terceiro colocado da Superliga Grega com 11 pontos conquistados em cinco jogos (três vitórias e dois empates, tendo sete gols marcados e quatro sofridos).
Pela Europa League, o clube grego estreou com empate por 0 a 0 com o M Tel Aviv. Agora, a equipe viaja até a Espanha para enfrentar o Celta de Vigo.
Nesta quinta-feira (02), o PAOK aposta suas fichas em Taison, atacante com passagens por Internacional e Seleção Brasileira.
Últimos Jogos do PAOK
Provável Escalação do PAOK
- Jiri Pavlenka, Dejan Lovren, Greg Taylor, Tomasz Kedziora, Jonjoe Kenny, Giannis Konstantelias, Mady Camara, Soualiho Meité, Fedor Chalov, Taison, Kiril Despodov.
Estatísticas do Celta e PAOK
- Celta de Vigo ainda não venceu na temporada;
- PAOK não vence há quatro jogos;
- Celta sofreu gols em todas as partidas que disputou nesta temporada;
- PAOK ainda não balançou as redes na Europa League;
Palpites em Celta de Vigo x PAOK
O duelo entre PAOK e Celta de Vigo deve ser equilibrado e decidido nos detalhes. Vale destacar que ambas as equipe vivem momentos ruins na temporada e tem tido dificuldades ofensivas.
Considerando o provável cenário da partida e as odds oferecidas, os nossos palpites são: Menos de 2,5 gols e Ambas Marcam – Não.
|Celta de Vigo x PAOK Palpites
|Aposta
|Palpite
|Melhor Odd
|Ambas Marcam
|Não
|1.87 na
Superbet
|Total de Gols
|Menos de 2,5
|1.90 na
Superbet
As odds informadas foram coletadas no momento da redação deste artigo e podem mudar. Para dados atualizados, consulte a casa de apostas.
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!
Dicas de Palpites
Veja mais sugestões de palpites no jogo de hoje da Europa League:
Celta de Vigo vence – 1.69 na
Novibet
Apesar do momento ruim na temporada, o Celta é um time superior tecnicamente ao PAOK e possui a vantagem de jogar em casa.
Celta de Vigo – Mais de 4,5 escanteios – 1.66 na
Novibet
Jogando em casa e precisando vencer, o Celta deve dominar as ações ofensivas e criar diversas chances. Dessa forma, o mercado de escanteios é interessante.
Onde assistir Celta x PAOK?
A partida será transmitida em:
- TV: Sem transmissão;
- Streamings: Cazé TV (Youtube).
Ficha Técnica
- Partida: Celta Vigo x PAOK
- Torneio: Europa League 2025-2026
- Quando: 02-10-2025, às 16h00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Balaídos, Pontevedra, Espanha
- Transmissão: Cazé TV (Youtube);
Acesse OneFootball e veja também os palpites para Dínamo de Kiev x Crystal Palace!
Jogue com responsabilidade! Apostas são proibidas para menores de 18 anos!