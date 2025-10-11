Após dar à luz Salvador, a vilã deixará o bebê aos cuidados de Raquel (Taís Araujo) e, no último capítulo, aparecerá em um haras ao lado de César, de Carvana, o novo personagem, e de Olavo (Ricardo Teodoro). O homem aparecerá antes, interagindo com Fátima na padaria onde ela arrumou um emprego como atendente.
Na versão de 1988, César viajou para a Europa após a morte de Odete. Lá, começou a se envolver com um príncipe italiano. O rapaz, no entanto, aspirava entrar para a política e precisava de uma esposa de fachada.
César voltou ao Brasil e o apresentou a Fátima. A moça deixou o filho com Raquel e aceitou ser a falsa esposa do príncipe. Os três terminaram a novela juntos.