Tras los resultados de la jornada 7 solo el Arsenal tiene su lugar asegurado en la siguiente ronda mientras potencias como Real Madrid y Bayern acechan el pase directo
El Arsenal de Mikel Arteta aseguró su lugar en octavos de final de la Champions League tras vencer al Inter en San Siro. Con siete victorias en siete partidos, los londinenses han asegurado un puesto entre los ocho mejores de la fase de grupos y evitarán la ronda de playoffs que se jugará en febrero.
Por su parte, la lucha por los siete boletos directos restantes sigue abierta. Real Madrid y Bayern Múnich se mantienen como los equipos más sólidos tras sus recientes victorias, mientras que Barcelona y Liverpool pelean en la parte alta de la tabla para salir de la zona de reclasificación. Manchester City y Atlético de Madrid buscan una mejor posición en este cierre del nuevo formato europeo.
Revisa todo lo que debes saber del nuevo formato de la Champions League.
✅ ¿Quiénes clasifican, al momento, a octavos?
✅ ¿Quiénes clasifican, al momento, a Playoffs?
❌ Equipos eliminados, al momento
Revisa la tabla completa de la Champions League
🆚 ¿Cuándo se juega la Jornada 8?
Al ser la última fecha de la Fase Liga, todos los partidos se juegan el mismo día y a la misma hora.
-
Ajax vs Olympiacos: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Arsenal vs Kairat Almaty: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
AS Monaco vs Juventus: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Athletic Club vs Sporting CP: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Barcelona vs Copenhagen : miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Bayern Leverkusen vs Villarreal: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Benfica vs Real Madrid: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Borussia Dortmund vs Inter: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Club Brujas vs Marsella: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Eintracht Frankfurt vs Tottenham: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Liverpool vs Qarabag: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Manchester City vs Galatasaray: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Napoli vs Chelsea: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Pafos vs Slavia Praga: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
PSG vs Newcastle United: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
PSV vs Bayern Munich: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Union St. Gilloise vs Atalanta: miércoles 28 de enero a las 14:00 horas CDMX | 15:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 17:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
Revisa la tabla de goleadores de esta temporada de la Champions League
🤔¿Cómo se definirán los cruces de Playoffs?
La UEFA tendrá sorteo para los Playoffs en donde participarán los equipos que terminan entre el puesto 9 y 24 de la tabla.
Los clubes se emparejan en función de su posición en la tabla de la Fase Liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).
Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en los playoffs contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18.
⏰ ¿Cuándo, dónde y a qué hora será el sorteo de Playoffs?
-
Fecha: viernes 30 de enero
-
Horarios: 12:00 Central European Time | 5:00 horas CDMX | 6:00 horas E.T., Colombia, Ecuador, Perú | 8:00 horas Argentina, Chile, Uruguay
-
Lugar: Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza
-
¿Dónde ver?: Streaming directo de UEFA.com
📆¿Cuándo y cómo se jugarán los Playoffs de la Champions?
Las eliminatorias se juegan a doble partido, en principio, la cabeza de serie jugará el partido de vuelta como local y cada club jugará un partido el martes y otro el miércoles.
Los partidos de ida están programados para jugarse el 17 y 18 de febrero, mientras que los duelos de vuelta se llevarán a cabo el 24 y 25 del mismo mes.