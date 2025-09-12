Homem com boné, camisa preta e óculos escuros subindo a escada

Crédito, FBI

Legenda da foto, Foto do suspeito de matar o ativista Charlie Kirk, divulgada pelo FBI

O FBI, a polícia federal americana, divulgou nesta quinta-feira (11/9) imagens do suspeito de matar o ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump.

O órgão também disse ter encontrado um rifle de alto calibre provavelmente usado no assassinato.

O atirador, que disparou contra Kirk na quarta (10/9) em meio a um evento numa universidade no Estado de Utah, segue foragido. Os investigadores se referem a ele no masculino.

Em coletiva de imprensa nesta quinta, autoridades disseram que o suspeito “parece ter idade universitária”, se misturando bem ao ambiente da universidade, e fugiu “para um subúrbio” da região da cidade de Orem, onde fica a universidade, após o ataque.

Source link