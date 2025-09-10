Um confronto armado entre policiais militares da ROTAM do 12º Batalhão e um suspeito terminou em morte, no final da tarde desta quarta-feira (3), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu na Travessa Sanhaço, na Vila Gilcy.
De acordo com a Polícia Militar, informações repassadas apontavam que o homem, considerado um dos chefes do tráfico de drogas no bairro Parolin, em Curitiba, estaria escondido na região. Durante a tentativa de abordagem, ele reagiu atirando contra os policiais, que revidaram.
O criminoso, de 35 anos, foi baleado e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.
Segundo o tenente Conde, da PM, o homem possuía tornozeleira eletrônica e uma longa ficha criminal. Com ele foram apreendidos uma pistola, drogas e um colete balístico.
“O indivíduo veio a confrontar a equipe policial com disparos de arma de fogo. Com ele, encontramos uma pistola, além de certa quantia de drogas e um colete balístico. As informações davam conta de que ele seguia na prática ilícita, mesmo monitorado por tornozeleira. É o que acaba acontecendo com os indivíduos que confrontam a Polícia Militar”, afirmou o oficial.
