Originaria di Brembilla, si era trasferita da giovane con la famiglia a Strozza. Si definiva «modella e giovane imprenditrice». Insieme a un’amica aveva creato un brand di bikini. Il red carpet al Festival del Cinema e i viaggi con il suo chihuahua Bianca
Nativa di Brembilla, da giovanissima si era trasferita con la famiglia a Strozza, paesino sul versante orientale della Valle Imagna, Pamela Genini, 29 anni, modella e giovane imprenditrice, uccisa intorno alle 22 di martedì 14 ottobre a Milano. Ad accoltellarla a morte, sul terrazzino di un appartamento al terzo piano nel quartiere Gorla, Gianluca Soncin, 52 anni, piantonato all’ospedale di Niguarda di Milano; prima che gli agenti delle Volanti riuscissero a fermarlo, ha tentato di togliersi la vita colpendosi con due coltellate alla gola. Ad assistere al brutale omicidio i vicini di casa della coppia.
Pamela Genini, una vita fra Montecarlo, Milano e Dubai, quando era di ritorno a casa in provincia di Bergamo la si vedeva di tanto in tanto a Sant’Omobono, oppure da una parrucchiera a Ponte Giurino, frazione fra i Comuni di Berbenno e Bedulita. Pamela Genini online si definiva «modella e giovane imprenditrice». Insieme all’amica Elisa Bortolotti aveva creato una linea bikini: «EP SheLux è un brand Made in Italy – si legge sul sito internet del marchio – che nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare». E, sempre sui social, Pamela associava il suo nome a un’agenzia immobiliare di lusso con sede a Santa Margherita Ligure e a Milano, in via Montenapoleone.
Nella sua bio di Instagram, Pamela Genini taggava anche Bianca, il suo chihuahua toy che portava sempre con sé. Fra le ultime fotografie pubblicate sul profilo social del cagnolino, vi sono quelle scattate a settembre a Venezia: la prima insieme, a bordo di uno dei classici motoscafi che si vedono al Lido; nella seconda, invece, Pamela indossa un elegante abito color argento sul red carpet del Festival del Cinema. «Red carpet mummy», è la didascalia che accompagna entrambe le foto. Ma il rullino dei viaggi in compagnia della sua cagnolina Bianca spazia anche fra Portofino, Porto Cervo, le Dolomiti, Parigi e Monte Carlo. Appena diciannovenne, Pamela Genini aveva partecipato al reality L’isola di Adamo ed Eva Italia, trasmissione condotta su Deejay Tv dall’ex parlamentare Vladimir Luxuria che fece discutere per la scelta (obbligata) dei concorrenti di incontrarsi su un’isola deserta completamente nudi.
«Pazzo! Sì lo sei. Ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo», è l’inizio della storia pubblicata su Instagram dall’amica e socia Elisa Bortolotti, saputo del femminicidio di Pamela. «Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella – continua la storia su Instagram -. Ciao Pam. Non invecchieremo insieme. Tu non invecchierai mai. Ti voglio bene amica mia».
