Na noite desta quarta-feira (3) policiais militares do Pelotão de Choque detiveram seis pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas.
A ação policial aconteceu em dois endereços, nas ruas Refúgio e Panamá, no Conjunto Riviera, em Cascavel.
Segundo informações, os policiais flagraram o comércio de entorpecentes, e abordaram os suspeitos. Em continuação às diligências, as equipes localizaram e apreenderam buchas de cocaína, seis gramas de maconha e balança de precisão.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde as medidas cabíveis seriam tomadas.