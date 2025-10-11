Na tarde desta quinta-feira (02) uma chuva intensa que chegou na região oeste do Paraná, causou transtornos na BR-163, principalmente na cidade de Lindoeste.
A rodovia é bastante movimentada por ser rota de cidades importantes do sudoeste paranaense e cruzar vários estados do país.
Imagens registradas pelo Portal ABC, mostram o alagamento em Lindoeste. Conforme as informações, em razão da chuva torrencial, o escoamento da água não ocorreu de forma apropriada e uma enxurrada se formou na rodovia, alagando parte da cidade.
Diante disso, o tráfego na região ficou bastante perigoso e há risco de aquaplanagem. Desta forma, a orientação é que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo trecho ou então busquem por rotas alternativas.
A concessionária que administra a rodovia já foi informada e em breve uma equipe deve ir até o local para tomar as medidas necessárias.
Imagens e informações: Portal ABC