Um homem ficou gravemente ferido após um acidente ocorrido no final da tarde desta terça-feira (14), no bairro Cidade Norte, no município de Francisco Beltrão.
Segundo informações apuradas no local, o acidente aconteceu quando o motorista de um caminhão trafegava pela Avenida Atílio Fontana e, ao tentar acessar uma borracharia, não percebeu a presença de um ciclista, que estaria em um ponto cego do veículo.
Com o impacto da colisão, a vítima foi lançada para baixo do rodado do caminhão, sofrendo lesões graves. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, a equipe do Suporte Avançado do SAMU também auxiliou no atendimento e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde está internado com quadro de saúde em risco.
A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.
CGN com informações de PP News