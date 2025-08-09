Pela terceira vez em 2025, cidades da Serra de Santa Catarina registraram neve. Com termômetros marcando abaixo de 0 ºC, o fenômeno ocorreu neste sábado (09) em São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urupema. No Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes e Cambará do Sul também tiveram registros de neve.
A menor temperatura mínima foi em Urupema, com -2,04 ºC. Mais ao Sul, em São José dos Ausentes, a mínima de 0,4 ºC foi suficiente para cobrir o chão com flocos brancos. Outras cidades também tiveram registros de chuva congelada. Confira os registros abaixo:
No Paraná, as temperaturas mínimas ficaram abaixo de zero, mas não houve registros de neve ou geadas. Em General Carneiro, a mínima atingiu -1,5 ºC, a mais baixa do sábado. Em Palmas e Guarapuava, os termômetros marcaram -1,2 ºC e valores próximos.
Onda de frio continua no Paraná no domingo
Até a manhã deste domingo (10), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém dois alertas amarelos que incluem o Paraná. O primeiro alerta indica risco de queda acentuada de temperaturas, que podem diminuir entre 3 ºC e 5 ºC, com possibilidade de novas mínimas negativas no interior do estado.
O segundo alerta aponta risco de geadas. Na capital paranaense, a previsão é de geadas fracas, enquanto nas regiões próximas à fronteira com Santa Catarina, a intensidade pode ser moderada.
Vai nevar no Paraná?
No Paraná, o fenômeno é mais raro devido às menores altitudes das serras. A altitude máxima chega próxima a 1.200 metros, enquanto no Sul do país, altitudes superiores a 1.300 metros são comuns.
Para que a neve ocorra é necessário um sistema de baixa temperatura rigoroso aliado à presença de chuva. Para este fim de semana, apesar da queda nas temperaturas, não há previsão de chuva no Paraná.
