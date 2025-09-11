Prepare-se para setembro de 2025, quando um fenômeno astronômico espetacular ocorrerá: o eclipse solar parcial. No domingo, dia 21, diversas regiões do planeta serão privilegiadas para observar esse alinhamento celeste.
O evento será visível em partes da Nova Zelândia, da costa leste da Austrália, várias ilhas do Pacífico e partes da Antártida. Isso acontecerá quando a Lua se posicionar entre o Sol e a Terra, bloqueando parcialmente o disco solar.
O eclipse coincidirá com o equinócio de setembro, aumentando seu interesse para os observadores. Quem estiver nas áreas cobertas pelo evento terá uma oportunidade única de observar os movimentos celestes. Este alinhamento não só marcará o equilíbrio entre dia e noite, mas também proporcionará aos residentes da Nova Zelândia uma visão especial no nascer do sol do dia 22.
Características únicas do eclipse solar parcial
O eclipse de 21 de setembro de 2025 é destacado como um dos mais notáveis da década, pois em seu ponto mais extremo, cerca de 80% do Sol será coberto. Essa magnitude reforça a singularidade do fenômeno, que poderá ser registrado em imagens e dados em tempo real por aplicativos e transmissões ao vivo.
Embora esse evento seja principalmente visível no Hemisfério Sul, aqueles em outras regiões podem acompanhá-lo através de plataformas online dedicadas à astronomia. Aplicativos especializados oferecerão imagens de alta qualidade e informações precisas sobre o eclipse.
Segurança na observação do eclipse
Observar o eclipse requer precauções. É essencial evitar olhar diretamente para o Sol sem a proteção adequada. Óculos de eclipse certificados são indispensáveis para aqueles que estarão nas áreas de visibilidade. Métodos alternativos, como projetores pinhole, permitem uma visualização indireta segura.
Além disso, transmissões ao vivo oferecem uma alternativa viável para quem não possui equipamento específico ou está fora da área de visibilidade direta, permitindo uma experiência segura e educativa.