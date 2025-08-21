Quando o assunto é crescimento industrial, a Itambé não está para brincadeira. A empresa acaba de inaugurar um novo forno na sua fábrica de cimento em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, com um investimento robusto de R$ 500 milhões. O equipamento foi apresentado nesta quarta-feira (20) em cerimônia que contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

E não é para menos: com o novo forno, a capacidade produtiva anual de clínquer – insumo essencial para fabricação de cimento – vai dar um salto impressionante. Na prática, a unidade agora pode aumentar sua produção anual de cimento em 600 mil toneladas, atingindo o total de 3 milhões de toneladas.

Durante o evento, Ratinho Junior destacou o impacto positivo do investimento. “A Itambé é uma empresa paranaense, que vem investindo muito forte nos últimos anos para ter uma produção maior e mais tecnológica. Como resultado, temos maior geração de empregos, maior renda e mais desenvolvimento para a região”.

O governador também fez questão de ressaltar o ambiente favorável aos negócios que o estado tem cultivado. Desde 2019, o Paraná já atraiu mais de R$ 330 bilhões em investimentos privados para projetos industriais. “Nós conseguimos fomentar um ambiente tranquilo no Paraná, com previsibilidade para o investidor. Quanto mais o Estado consegue simplificar a vida do empresário, mais investimentos nós temos”, afirmou.

Mas não é só a produção que impressiona. Para ter uma ideia do impacto desse aumento, o volume adicional de cimento seria suficiente para construir 350 quilômetros de estradas de concreto ou 120 mil casas populares.

O novo equipamento também traz avanços importantes na questão ambiental. Projetado com foco em sustentabilidade, o forno pode operar com até 50% de substituição de combustíveis fósseis por alternativas renováveis, como biomassa e resíduos industriais.

O diretor-superintendente da Itambé, Alexander Capela Andras, destacou o compromisso com o abastecimento regional, inovação industrial e sustentabilidade. “Mais do que um avanço tecnológico, estamos crescendo com responsabilidade, inovando com respeito ao meio ambiente e mantendo nosso compromisso com o estado onde sempre estivemos e continuaremos investindo”, disse.

Mais empregos

O impacto na economia local é significativo. A planta emprega 1,2 mil colaboradores diretos, principalmente moradores de Balsa Nova, Campo Largo e Curitiba. Durante os dois anos de montagem da estrutura, foram gerados outros 5 mil empregos diretos e indiretos.

O prefeito de Balsa Nova, Clever Poletto, não escondeu o entusiasmo: “A Itambé é uma referência nacional no setor e a presença de uma empresa como essa aqui na nossa cidade não traz apenas progresso econômico, mas fortalece toda a comunidade”.

Os investimentos privados estão sendo acompanhados por aportes em infraestrutura na região. Neste mês, por exemplo, foi iniciada a duplicação da PR-423, entre Araucária e Campo Largo, passando por Balsa Nova.

O prefeito de Campo Largo, Maurício Rivabem, também celebrou essa parceria: “São parcerias como estas que fazem as nossas cidades e o nosso Estado prosperar. Há pouco tempo, Campo Largo tinha mais de 250 quilômetros de ruas e estradas sem asfalto. Para os próximos anos, com investimentos do Governo do Estado, vamos fechar 100% do município”.

