Depois de deixar os fãs na expectativa com uma publicação misteriosa, a Cinemark finalmente anunciou o lançamento de seu balde temático inspirado em Darth Vader. A rede, que celebrou os 20 anos de Star Wars: A Vingança dos Sith com a reexibição da obra em sua rede, agora aposta no lançamento do combo de pipoca para se aproximar ainda mais da comunidade de fãs da saga.
Em edição limitada, o lançamento recria icônica a máscara de Darth Vader. O grande destaque fica para o efeito sonoro, que replica fielmente a respiração do personagem. Membros do Cinemark Club podem garantir a compra antecipada e ainda receber desconto exclusivo.
Sobre Star Wars
Star Wars é uma franquia épica de ficção científica criada por George Lucas, começando com o filme de 1977, “Star Wars” (mais tarde renomeado para Episódio IV: Uma Nova Esperança). A história se passa numa “galáxia muito, muito distante” e se concentra na luta entre o bem e o mal, representada pela Aliança Rebelde contra o tirânico Império Galáctico. A franquia se estende a filmes, séries de TV, livros, videogames e mais, todos centrados num extenso universo com personagens icónicos como Luke Skywalker, Darth Vader e a Princesa Leia.
Preço e disponibilidade
O balde de Darth Vader poderá ser adquiridos com a troca de 2715 pontos no Cinemark Club ou R$ 190. Para mais informações, acesse o perfil oficial da marca no Instagram.