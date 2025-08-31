Alvo do Tottenham, Savinho permanecerá no Manchester City além do fim da janela de transferências, pondo fim a uma das principais especulações das últimas semanas, disseram fontes à ESPN.
O City descartou um acordo com os Spurs antes do encerramento da janela, e o ponta brasileiro passará a temporada no Etihad Stadium. Fontes informaram a Rob Dawson, da ESPN inglesa, que o City sempre teve interesse em manter o brasileiro.
As negociações com o Tottenham só avançariam se o jogador de 21 anos deixasse claro à diretoria que queria sair, o que não aconteceu.
Se Savinho tivesse se transferido para o Tottenham, o City não descartava a possibilidade de ir atrás de Rodrygo, ponta do Real Madrid, como substituto, mas esse possível negócio está descartado agora.
Após impressionar em sua primeira temporada na Inglaterra, Savinho se trata no departamento médico por lesão sofrida, e ainda não jogou na atual temporada, o que pode acontecer em breve.
Ele marcou três gols em 48 partidas pelos Citizens, incluindo 29 aparições na Premier League.
Técnico do City, Pep Guardiola elogiou bastante o jovem brasileiro, que deverá permanecer no clube.
“A única coisa que me preocupa hoje é se Savinho estará conosco durante toda a temporada, e espero que por muitos, muitos anos. Porque, com 21 anos e o potencial que ele tem, jogando muitos minutos, ainda precisa melhorar nas decisões finais, mas é um jogador extraordinário”, opinou o catalão.