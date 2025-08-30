O bar Kapelle, criado em 1974, fechou as portas no último sábado (23), em Curitiba. A informação foi confirmada por Mauro Marinelli, um dos músicos do local há anos.
Localizado na rua Saldanha Marinho desde 1980, o bar reuniu nestes 51 anos de história jornalistas, políticos, músicos, artistas, acadêmicos e pessoas públicas da capital. Entre os visitantes ilustres que já passaram pela casa, estão Manoel Carlos Karam, Paulo Leminski e Francisco ‘Pancho’ Camargo.
O bar foi criado por Silmara Rocha, também conhecida como Mara. A proprietária morreu em 2020, aos 70 anos. Segundo Marinelli, o filho dela era quem estava no comando do negócio desde então.
Notícia de surpresa
A notícia pegou os frequentadores do bar de surpresa. Pessoas lamentaram o encerramento das atividades por meio das redes sociais.
“Te conheci em 1985 e nunca mais deixei de voltar. Fui feliz nas tuas noites, cercada de amigas, amigos, alunos, colegas e companheiros de ideologia”, comentou uma internauta.
“Nossa, o Kapelle contou a história de Curitiba através dos seus frequentadores e fez parte da minha juventude. Triste”, disse outra usuária.
