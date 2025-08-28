Montagem de fotos
Reprodução Instagram
Filho de Claudia Raia usa fantasia da Mulher-Maravilha e reação na web surpreende
Redação Entretenimento

26/08/2025 06:48

 

Claudia Raia chamou atenção ao compartilhar um registro do filho caçula fantasiado de Mulher-Maravilha. A atriz é mãe de três: Enzo Celulari, de 28 anos, que atua como produtor de cinema; Sophia Raia, de 22 anos, formada recentemente em Comunicação nos Estados Unidos; e o pequeno Luca, de 2 anos, fruto de seu atual casamento.

Nas redes sociais, Claudia dividiu com os seguidores o momento em que o caçulinha aparece com o look. O menino surgiu usando capa, saia e os clássicos acessórios da personagem. A artista ainda explicou a brincadeira:

 

“Para se proteger dos inimigos”, disse, referindo-se ao bracelete. Na legenda, completou: “Eu sou todos os personagens que eu quiser! Hoje sou a Mulher-Maravilha!”.

 

A publicação repercutiu e não demorou para gerar comentários na web. Enquanto muitos elogiaram a leveza e a espontaneidade do momento, outros criticaram a escolha da fantasia.

 

“Algum papel em novela para essa mulher por favor?”, ironizou um internauta. Outro escreveu: “Tchau pessoal! Mamãe já deu a lacradinha e ressuscitou do vale do esquecimento”. Também houve quem questionasse: “Claudia, qual motivo de você expor seu filho de Mulher-Maravilha? Não seria melhor ser o Super-Homem? Você é sem noção”.

