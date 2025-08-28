Leia Mais
Nas redes sociais, Claudia dividiu com os seguidores o momento em que o caçulinha aparece com o look. O menino surgiu usando capa, saia e os clássicos acessórios da personagem. A artista ainda explicou a brincadeira:
“Para se proteger dos inimigos”, disse, referindo-se ao bracelete. Na legenda, completou: “Eu sou todos os personagens que eu quiser! Hoje sou a Mulher-Maravilha!”.
A publicação repercutiu e não demorou para gerar comentários na web. Enquanto muitos elogiaram a leveza e a espontaneidade do momento, outros criticaram a escolha da fantasia.
“Algum papel em novela para essa mulher por favor?”, ironizou um internauta. Outro escreveu: “Tchau pessoal! Mamãe já deu a lacradinha e ressuscitou do vale do esquecimento”. Também houve quem questionasse: “Claudia, qual motivo de você expor seu filho de Mulher-Maravilha? Não seria melhor ser o Super-Homem? Você é sem noção”.