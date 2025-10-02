Historicamente outubro é um mês quente no Brasil. Na escala anual, a média da temperatura máxima é a primeira ou a segunda mais alta em muitas áreas do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil. Para grande parte do estado de Minas Gerais, a média de temperatura máxima de outubro é a mais alta do ano. Temperaturas de 40°C ou até maiores são comuns no centro-norte do Brasil durante o mês de outubro. Em vários anos, os recordes de calor são registrados em outubro.
Mas outubro também traz um aumento natural da frequência e do volume de chuva para grande parte da região Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul do Brasil.Os temporais de fim de tarde são comuns com o aumento do calor e da disponibilidade de umidade. Na região Nordeste, outubro é um mês de pouquíssima chuva e muito calor. As médias de precipitação diminuem bastante até na costa leste da região.
Previsão para outubro de 2025 no Brasil
O que vai guiar o comportamento da temperatura e da precipitação sobre o Brasil em outubro de 2025 será o resfriamento que vem acontecendo no oceano Pacífico Equatorial. Os principais centros de monitoramento do clima global concordam que este resfriamento persiste durante o mês de outubro, apontando para a formação de um novo evento do fenômeno La Niña em meados da primavera. A análise mais recente da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês, de 29 de setembro de 2025, previu uma probabilidade de 71% de formação do La Niña.
As mudanças na circulação de ventos e no padrão de pressão atmosférica sobre a América do Sul, provocados pelo resfriamento do Pacífico Equatorial, vão facilitar a passagem das frentes frias do Sul para o Sudeste do Brasil e também a formação de corredores de umidade do Norte para o Sudeste e Centro-oeste do país.
Destaques do clima de outubro de 2025 no Brasil
-muito calor no Sudeste e no centro-norte do país nos primeiros 7 a 10 dias do mês; temperaturas em torno dos 40°C e acima poderão ser observadas em estados como MS, MT, GO, TO, MA, PI, BA, MG, SP;
–dias quentes no começo do mês também são esperados para o norte do Paraná;
–não se descarta a ocorrência de onda de calor no centro-norte do país;
–Sul do Brasil tem chuva frequente, com risco de episódios de temporais e chuva volumosa, que pode causar transtornos para a população; há risco de queda de granizo;
-há possibilidade de formação de ciclone extratropical próximo à costa gaúcha;
–aumento da frequência das pancadas de chuva no decorrer da segunda quinzena de outubro;
-formação de corredores de umidade na segunda quinzena do mês, com possibilidade de organização de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS);
-possibilidade de queda de temperatura acentuada em estados do Sul, parte do Sudeste e do Centro-Oeste com a passagem de uma frente fria continental;
-risco de geada tardia nas áreas mais altas das serras do Sul do Brasil e na fronteira com o Uruguai;
Chuva no Brasil em outubro de 2025
O volume de chuva em outubro de 2025 deve ficar dentro a um pouco abaixo da média na maioria das áreas do Brasil. Destaque para a expectativa de menos chuva do que o normal no centro-oeste dos estados da região Sul, no oeste de São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no norte de Goiás e no Tocantins.
Deve chover um pouco acima da média no leste dos estados da região Sul, incluindo as capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Também deve chover um pouco acima da média no sul e leste de São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais, no norte do Rio de Janeiro e centro-sul do Espírito Santo, em parte do norte de Mato Grosso, do sul do Pará, no centro-oeste e sul do Amazonas, em parte de Rondônia e em Roraima.
Temperatura no Brasil em outubro de 2025
Outubro de 2025 será um mês quente no Brasil. A previsão da Climatempo aponta que o mês deve terminar com temperaturas médias um pouco acima do normal na maioria das áreas do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, no Maranhão, Piauí, centro-oeste e norte da Bahia e áreas do sertão do Nordeste.
Outubro deve ser menos quente do que o normal, com temperaturas dentro a um pouco abaixo da média em Roraima, no interior do Amapá, na maioria das áreas do Pará e de Rondônia, no Amazonas e no Acre, no sul e leste de São Paulo, no Espírito Santo, no leste de Minas Gerais, no sul e leste da Bahia, em Sergipe,Alagoas e no leste do Pernambuco.