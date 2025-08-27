O Jan Breydel Stadium, em Bruges, será o palco da partida decisiva entre Club Brugge e Rangers, nesta quarta, 27, às 16 horas. O embate vale vaga na fase de grupos da Champions League.
O Club Brugge chega em situação confortável após a vitória por 3 a 1 em Glasgow, no jogo de ida. A equipe belga mostrou solidez tática, capacidade de transição rápida e eficiência nas finalizações. Essa atuação refletiu o bom momento interno: o Brugge começou bem a temporada do Campeonato Belga, mantendo-se entre os líderes, com aproveitamento alto e elenco em crescente entrosamento.
A base do time, comandada pelo capitão Hans Vanaken e sustentada pela segurança do goleiro Simon Mignolet, garante estabilidade. Jovens como Romeo Vermant e reforços de impacto, como Christos Tzolis, oferecem alternativas ofensivas que ampliam o repertório da equipe.
Do outro lado, o Rangers enfrenta clima de crise. A derrota no primeiro jogo escancarou fragilidades defensivas, erros individuais e falta de organização coletiva. O técnico Russell Martin vem sendo alvo de críticas da imprensa e da torcida, que exige reação imediata. No cenário doméstico, o início irregular no Campeonato Escocês só aumenta a pressão. O time ainda lida com ausências importantes, como Dessers e Sterling.
Como assistir ao jogo entre Club Brugge e Rangers?
Club Brugge e Rangers vão jogar na tarde desta quarta, 27, às 16 horas, no Jan Breydel Stadium, em Bruges, pela partida de volta dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão do Space e do streaming HBO Max.
Prováveis escalações:
Club Brugge: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Bjorn Meijer; Raphael Onyedika, Aleksandar Stanković, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Christos Tzolis, Romeo Vermant. Técnico: Nicky Hayen.
Rangers: Jack Butland; Max Aarons, Nasser Djiga, John Souttar, Jayden Meghoma; Nicolas Raskin, Mohamed Diomandé, Rothwell; Antman, Danilo, Gassama. Técnico: Russell Martin.
Odds para Club Brugge e Rangers:
Resultado final
Betano: Club Brugge (1.60) – Empate (4.45) – Rangers (5.00)
Bet 365: Club Brugge (1.53) – Empate (4.33) – Rangers (5.25)
Arbitragem:
- Árbitro-central: Felix Zwayer (Alemanha)
- Assistentes: Robert Kempter (Alemanha) e Christian Dietz (Alemanha);
- Quarto árbitro: Florian Badstübner (Alemanha);
- VAR (árbitro de vídeo): Christian Dingert (Alemanha);
- AVAR (assistente de vídeo): Johann Pfeifer (Alemanha).