Se você é um apaixonado pelas boas histórias, daquelas que somente as páginas de um livro podem proporcionar, então, fique atento e programe-se. Já está em andamento a Feira do Livro, dentro da programação do Flic 2025, o Festival Literário de Cascavel.
A feira segue até sábado (4), na Rua Mato Grosso, aos fundos da Biblioteca Pública Municipal, com atendimento das 10h às 22h.
Para motivar ainda mais a circulação de livros, todas as empresas participantes estão oferecendo obras com desconto mínimo de 10%. Tem livros saindo por até R$ 5. O público encontrará histórias de diferentes gêneros e áreas do conhecimento, desde literatura infantil até publicações acadêmicas, passando por clássicos e novidades do mercado editorial.
A Feira do Livro promete ser um dos pontos altos da Flic 2025, reunindo leitores, escritores e editoras em torno do mesmo propósito: celebrar a literatura e o conhecimento.
Programação de lançamentos
Além da venda de livros, os estandes serão palco de uma programação de lançamentos e sessões de autógrafos com escritores contemplados no Edital nº 28/2025 da Secult. Ao todo, 19 autores dividem os três dias do festival, sempre em dois horários, das 15h às 17h e das 17h às 19h.
Confira a programação do FLIC
SEXTA-FEIRA – 03 DE OUTUBRO
09h – Contação de história “Tem história por aqui – Beto e Nina”, com Luciana Ferreira e Mateus Gentil.
10h – Contação de história “Colcha de retalhos”, com Nara Mattana.
11h – Oficina “Literatura e sustentabilidade”, com Shirley Fonseca.
13h30 – Espetáculo teatral “Rir é o melhor remédio”, com Zé Alves e Lucindo Machado.
14h30 ou 16h – Oficina “Livro Pop-Up: imagens que saltam aos olhos”, com Antônio Carlos Machado.
14h30 ou 16h – Oficina “Personagens em mangá”, com Gustavo Melo.
14h30 – Oficina “Do texto à reescrita: fanfics em foco”, com Anelise Alves Basso.
14h30 – Oficina “Oficina de haicai”, com Angela Almeida.
14h30 – Oficina “Literatura e sustentabilidade”, com Shirley Fonseca (nova sessão).
15h às 17h – Lançamento do livro “O resgate da ovelhinha”, de Rose Corso.
15h às 17h – Lançamento do livro “Doces sonhos: lucidez áurea”, de Pedro R. R. Angel.
15h às 17h – Lançamento do livro “A borboleta e o pássaro”, de Maia Piva.
17h às 19h – Lançamento do livro “O trabalho pedagógico nas disciplinas escolares”, de Claudia Pagnoncelli, Julia Malanchen, Leonete Dalla Vecchia Mazaro e Neide da Silveira Duarte de Matos (Org.). 17h às 19h – Lançamento do livro “Élia: entre a vida e o medo”, de Vera Simon.
17h às 19h – Lançamento do livro “À luz dos vitrais”, de Solivan Brugnara.
20h – Palestra “Nos bastidores da criação literária: as histórias por trás dos livros”, com Anderson Novello.
10h às 22h – Venda de livros com livrarias e sebos credenciados.
SÁBADO – 04 DE OUTUBRO
13h30 – Grupo de Leituras na Biblioteca, mediado por Marina Daga e Caroline Silva.
15h – Sarau de produções autorais (palco aberto para poesia, música e performances), mediante inscrição prévia.
15h às 17h – Lançamento do livro “A educação pelo amor e para o amor”, de Roselene Borges Kopak. 15h às 17h – Lançamento do livro “Quase herege”, de Vander Piaia.
15h às 17h – Lançamento do livro “A fantástica história de Foz do Iguaçu”, de Luiz Francisco Guil.
15h às 17h – Lançamento do livro “Minha história & minha vida”, de Sebastião Dias.
17h às 19h – Lançamento do livro “As quatro estações”, de Laura Bragueto.
17h às 19h – Lançamento do livro “Jardim das emoções”, de Jussara Henn e Carlos Becalli.
17h às 19h – Lançamento do livro “Atos (anti)democráticos e populismo em tempos iliberais”, de Fábio Cândido do Prado.
18h – Mesa-redonda: Do papel à imaginação: o impacto das ilustrações na leitura, com Andrei Duarte, Will Leite, Gustavo Melo, Arivonil Policarpo e mediação Elias Neri
10h às 22h – Venda de livros com livrarias e sebos credenciados.