Nova York (EUA) – O estilo de jogo agressivo e de muita potência nos golpes de Amanda Anisimova foi fundamental para sua segunda vitória no US Open. A atual número 9 do mundo superou a jovem australiana Maya Joint, de 19 anos e 43ª do ranking, por 7/6 (7-2) e 6/2 em 1h16.
Aos 23 anos, Anisimova iguala sua melhor campanha no US Open, a terceira rodada de 2020. A norte-americana alcançou neste ano sua primeira final de Grand Slam, em Wimbledon, e tem uma semifinal de Roland Garros em 2019. Também na atual temporada, venceu seu primeiro WTA 1000 em Doha.
A adversária de Anisimova na terceira rodada será a romena Jaqueline Cristian, 50ª do ranking, que impediu um duelo norte-americano ao vencer Ashlyn Krueger por 4/6, 6/2 e 6/2. O confronto com a romena será inédito no circuito. Cristian, de 27 anos, chega à terceira rodada de um Grand Slam pela terceira vez na carreira e a primeira no US Open.
Com muito vento em quadra, o primeiro set da partida teve uma quebra para cada lado, sendo que Joint chegou a liderar por 5/3, antes da definição no tiebreak. Com maior iniciativa dos pontos, diante de uma rival que apostava na solidez e tentava se defender, Anisimova fez 12 winners contra apenas 2.
Já no segundo set, com o teto fechado, com o principio de chuva, a tenista da casa só enfrentou um break-point e conseguiu duas novas quebras, chegando a vencer cinco games seguidos. Anisimova disparou 8 aces na partida, fez 23 a 5 nos winners e cometeu 24 erros contra 12 da australiana.
Siegemund vence mais uma e enfrenta Alexandrova
Ainda nesta quinta-feira, a experiente alemã Laura Siegemund fez 6/4 e 6/2 contra a russa Anastasia Zakharova. Sua próxima adversária será mais uma russa, Ekaterina Alexandrova, número 12 do mundo, que marcou um duplo 6/2 contra a chinesa Xinyu Wang.