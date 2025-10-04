4 de outubro de 2025 às 10:28
Escrito por roque
Não vai ser neste sábado que Russel “Twistzz” Van Dulken vai reestrear pela FaZe. A equipe decidiu dar W.O. em sua partida da primeira rodada do Stage 2 da 22ª temporada da ESL Pro League por conta de uma disputa entre o time e a ESL.
De acordo com informações obtidas pelo site HLTV, os dois lados estão discutindo a escalação que a FaZe irá usar no evento. Isso porque em 7 de julho, época do convite, a escalação só tinha dois jogadores que tem atualmente – Finn “karrigan” Andersen e David “FROZEN” Čerňanský -, o que fere as regras da ESL Pro Tour.
De acordo com o livro de normas, nas regras 2.28 e 2.4, o time tem que manter ao menos três dos cinco jogadores convidados no time atual. A escalação enviada pela FaZe contém Håvard “rain” Nygaard, o que a encaixaria dentro das regras, mas o time planejava usar Twistzz, listado como reserva, para driblar a regra.
Nem ESL e nem FaZe se pronunciaram oficialmente até o momento. A partida estava marcada para acontecer às 13h deste sábado.