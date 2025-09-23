As 15 maiores cidades do Paraná registraram um aumento expressivo no número de emplacamentos após o Estado anunciar uma redução no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 3,5% para 1,9%. O município de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi o que registrou o maior aumento: 104,8%.

Conforme o Detran-PR, o período de análise abrange os 10 dias antes e os 10 dias depois do anúncio sobre a diminuição da alíquota feito em 20 de agosto.

Além de São José dos Pinhais, houve um aumento expressivo em outras cidades do estado, como em Maringá, no noroeste, com 68,4% de crescimento, saindo de 326 para 549 emplacamentos. Também na RMC, Campo Largo registrou a terceira maior alta entre os períodos analisados, com 53,1%. Segundo o levantamento, foram 72 veículos emplacados de 20 a 29 de agosto, ante 47 no período de 10 a 19 do mesmo mês.

Veja o aumento nos 15 maiores municípios do PR:

São José dos Pinhais

  • 10 a 19/08 = 351
  • 20 a 29/08 = 719
  • Aumento: 104,8%

Maringá

  • 10 a 19/08 = 326
  • 20 a 29/08 = 549
  • Aumento: 68,4% 

Campo Largo

  • 10 a 19/08 = 47
  • 20 a 29/08 = 72
  • Aumento: 53,1%

Cascavel

  • 10 a 19/08 = 239
  • 20 a 29/08 = 322
  • Aumento: 34,7%

Apucarana

  • 10 a 19/08 = 52
  • 20 a 29/08 = 70
  • Aumento: 34,6%

Toledo

  • 10 a 19/08 = 102
  • 20 a 29/08 = 134
  • Aumento: 31,3%

Araucária

  • 10 a 19/08 = 67
  • 20 a 29/08 = 86
  • Aumento: 28,3%

Paranaguá

  • 10 a 19/08 = 88
  • 20 a 29/08 = 112
  • Aumento: 27,3%

Ponta Grossa 

  • 10 a 19/08 = 175
  • 20 a 29/08 = 214
  • Aumento: 22,3%

Colombo

  • 10 a 19/08 = 139
  • 20 a 29/08 = 166
  • Aumento: 19,4%

Curitiba 

  • 10 a 19/08 = 5.661
  • 20 a 29/08 = 6741
  • Aumento: 19%

Foz do Iguaçu 

  • 10 a 19/08 = 165
  • 20 a 29/08 = 195
  • Aumento: 18,2%

Guarapuava 

  • 10 a 19/08 = 100
  • 20 a 29/08 = 115
  • Aumento: 15%

Fazenda Rio Grande

  • 10 a 19/08 = 56
  • 20 a 29/08 = 63
  • Aumento: 12,5%

Londrina

  • 10 a 19/08 = 523
  • 20 a 29/08 = 545
  • Aumento: 4,2%

Maioria dos emplacamentos são de automóveis

Entre as novas placas de veículos no Paraná em 2025, 42% são de automóveis, que chegaram a um total de 97.719 registros, 15 mil a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 82.461 placas.

Conforme o governo, também houve um salto nos emplacamentos de motocicletas, que passaram de 40.865 nos primeiros oito meses de 2024 para 62.149 em 2025, representando um crescimento de 52%.

Segundo o Governo do Paraná, a redução do IPVA deve beneficiar 3,4 milhões de proprietários de veículos a partir de 2026, com uma redução de 45% no valor do imposto.

Cálculo do IPVA

O cálculo do IPVA continua a ser feito sobre o valor venal dos veículos, estabelecido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir de uma análise regional dos preços praticados no estado, cuja divulgação dos valores é feita sempre no final de cada ano. No site do Governo do Paraná, é possível simular a aplicação dos novos valores a serem pagos em 2026.

