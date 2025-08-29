Sem vaga em competições europeias para a atual temporada, o Milan vive o desafio de voltar a figurar no cenário continental. Para tentar atingir a meta, o clube rossonero, que visita o Lecce pelo Campeonato Italiano nesta sexta-feira (29), a partir das 15h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo no Disney+ Premium, reformulou o elenco.
Faltando poucos dias para o encerramento da janela de transferências europeia, já na próxima segunda-feira (1°), o clube de Milão segue movimentando o mercado, sobretudo por conta das muitas saídas que o clube teve.
Ao todo, entre vendas, empréstimos ou contratos expirados, foram 20 baixas no elenco para a temporada 2025/26. E boa parte do montante proveniente das transferências em definitivo já foi reinvestido pelo clube em outras contratações.
As negociações feitas pelo clube somaram 163,8 milhões de euros (pouco mais de R$ 1 bilhão nas cifras atuais), dos quais 111 milhões de euros (R$ 702 milhões) já foram gastos em peças de reposição.
Entre as principais saídas estão a de Emerson Royal, que foi para o Flamengo por 9 milhões de euros (R$ 57 milhões), Tijjani Reijnders, vendido ao Manchester City por 55 milhões de euros (R$ 347,8 milhões), e ainda Theo Hernández, que rumou para o Al Hilal por 25 milhões de euros (R$ 158 milhões).
Outros nomes conhecidos, como Luka Jovic e Álvaro Morata, saíram de graça. O sérvio, que esteve na mira do Botafogo, fechou sem custos com o AEK, enquanto o espanhol foi cedido ao Como.
O Milan despejou quantias consideráveis para repor estas baixas, sobretudo no meio e na defesa. Foram sete novos reforços contratados até o momento, sendo o mais caro o volante suíço Ardon Jashari, que deixou o Club Brugge por 36 milhões de euros (R$ 227,7 milhões). Também no meio-campo, Samuele Ricci chegou do Torino por 23 milhões de euros (R$ 145,5 milhões).
Também chegaram Koni De Winter (Genoa), por 20 milhões de euros (R$ 126,50 milhões), Pervis Estupiñán (Brighton), por 17 milhões de euros (R$ 107,53 milhões), e Zachary Athekame (Young Boys), por 10 milhões de euros (R$ 63,25 milhões).
Os italianos ainda tiveram inteligência na janela e trouxeram nomes de graça. O principal, sem dúvidas, Luka Modric, que chegou livre após fechar um capítulo vitorioso no Real Madrid. O experiente goleiro Pietro Terracciano, de 35 anos, também chegou sem custos da Fiorentina.
O Milan ainda não deve parar por aí e busca um atacante de peso para a linha de frente. O niregiano Victor Boniface, do Bayer Leverkusen, seria este nome, mas a transferência não foi fechada junto ao clube alemão.
CLIQUE E ASSISTA AO DUELO ENTRE LECCE E MILAN!
US Open, LALIGA, Série B e MUITO MAIS!
O “sextou” ainda está repleto de outras atrações no Disney+!
A partir das 12h (de Brasília), você acompanha a terceira rodada do US Open, com a rodada noturna do Grand Slam de tênis começando às 20h.
Às 13h30, também pelo Italiano, a Cremonese recebe o Sassuolo. Pela Championship, o Leicester City encara o Birmingham, às 16h.
Já às 16h30, tem o duelo entre Valencia e Getafe válido por LALIGA.
Pela Série B, tem duelo paranaense entre Coritiba e Operário, no Couto Pereira, a partir das 19h (de Brasília).
Fechando o dia, Los Angeles Angels e Houston Astros se enfrentam pela MLB, às 21h.