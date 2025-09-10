Entre os dias 27 e 29 de agosto, a Procuradoria-Geral de Justiça estará instalada no município de União da Vitória, com o objetivo de fortalecer a proximidade do Ministério Público do Paraná com as demandas da população. A iniciativa dá continuidade ao projeto MP em Movimento, iniciado em Londrina no mês de abril, que consiste em transferir temporariamente a Administração Superior para diferentes sedes do MPPR, além da capital. A proposta é aproximar ainda mais a instituição das demandas regionais da população, buscando soluções efetivas a partir de interlocução com promotores, prefeitos, secretários, gestores públicos, autoridades locais e entidades da sociedade civil.
O projeto MP em Movimento já passou por Londrina, Maringá e Paranaguá, promovendo diálogos e soluções sobre os temas mais relevantes para cada região, como segurança pública, saúde, educação e meio ambiente.
